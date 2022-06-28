В Калмыкии, как и во всём мире, сахарный диабет входит в число наиболее распространённых.

Сахарный диабет зачастую приводит к инвалидизации. Для его раннего выявления и лечения, обеспечения пациентов необходимыми препаратами регион получит около семи миллионов рублей. Сегодня на диспансерном учете с этим диагнозом более 10 тысяч человек. Наша съёмочная группа встретилась с теми, кто борется с этим недугом и с теми, кто им помогает.