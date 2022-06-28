Образовательные учреждения Калмыкии и Луганской Народной Республики продолжают сотрудничество.

Так накануне состоялась онлайн-конференция, на которой специалисты медучреждений обсудили предстоящие мероприятия.

Так, уже в декабре в Элисту приедет делегация студентов и преподавателей из ЛНР. На базе медколледжа для них проведут мастер-классы и практические занятия, расскажут о профессиональной подготовке будущих медиков. Аналогичная помощь будет оказана и коллегам из Запорожской области.