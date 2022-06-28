Сегодня Глава региона Бату Хасиков встретился с новым начальником УФСБ по Калмыкии Дмитрием Докийчуком.

Стороны обсудили вопросы совместной работы по обеспечению безопасности в республике. Бату Хасиков выразил уверенность, что большой опыт, личные и профессиональные качества помогут Дмитрию Докийчуку в выполнении задач, направленных на укрепление государственной безопасности. Он также пожелал новому руководителю ведомства успехов в службе на благо Калмыкии и России.

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