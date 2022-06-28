У автовладельцев Haval в Калмыкии могут отозвать транспортное средство. Автогигант отзывает в России 55 тысяч реализованных автомобилей, сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыву подлежат 55000 автомобилей Haval F7, F7x, Jolion, Dargo изготовленных в период с июля 2022 года по июнь 2023 года с VIN-кодами согласно приложению", - говорится в сообщении. Причина в том, что затронутые автомобили не оснащены устройством вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), которое подключается к госинформсистеме "Эра-Глонасс".

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