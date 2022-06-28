9 ноября, 13:56
Сегодня - Всемирный День качества. Он отмечается во второй четверг ноября. В этом году Всемирная неделя качества проходит с 7 по 10 ноября под девизом: «Россия — страна со Знаком качества».
В каждом обществе основой доверия между производителями и потребителями является качество. В Калмыкии ежегодно лучших товаропроизводителей удостаивают наградами Всероссийского конкурса.Смотрите наши видео на YouTube!
Церемония награждения победителей и дипломантов 2023 года состоится в конце ноября.
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