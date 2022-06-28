Сегодня в Элисте пройдет брифинг на тему «Противодействие кибермошенничеству».

На встрече представители Отделения Нацбанка по Калмыкии и регионального МВД расскажут об основных мошеннических схемах, ответят на вопросы журналистов и обсудят межведомственное взаимодействие в борьбе с этим видом преступлений. Тема весьма актуальна, ведь кибермошенничество получило широкое распространение в последние годы. Подобные случаи регулярно фиксируются и в Калмыкии. Так, в этом году одна из самых больших сумм, которую житель региона перевёл мошенникам - более 2 миллионов рублей. Мужчина пытался заработать на инвестициях.

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