Сегодня - Международный день отказа от курения.

Он приходится на каждый третий четверг ноября. Его цель - снизить распространенность этой пагубной привычки, а также привлечь к борьбе с курением представителей различных организаций, социальных слоев, и медиков. Также этот день призван повысить осведомленность граждан о вреде табака. Хотя негативное влияние курения очевидно и большинство россиян считают его вредной привычкой, однако, способны бороться с никотиновой зависимостью лишь немногие.

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