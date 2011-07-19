Сегодня в Элисте плановое отключение электроэнергии

Электроэнергия будет отсутствовать до 17:00 часов по следующим адресам:



ул.Гвардейская, ул.Звёздная, пер.Весенний, пер.Футбольный, пер.Джунгарский, ул.Джунгарская, пер.Тюльпанов, пер.Журавлиный, проезд Олимпийский.



ул.Первомайская, №№ 9-35, 4-й Строительный въезд, 5-й Строительный въезд, 6-й Строительный въезд, ул. Строительная - частично.,

ул.Вязовая №№ с 1 по 19, ул.Полевая с №5 по 42 ; въезд Полевой с №2 по 12 ; ул.Звездная с №33 по 69 ; ул.Гвардейская с №18 по 62 ;



ул.Строительная с №2 по 62. ул.Сяяхн Тенгр, проезд Сяяхн Тенгр, улицы 5-я, 6-я, 7-я, 8-я, 9-я Северо-Западные, 28-й, 29-й проезды Северо-Западные, МКДОУ детский сад № 32, ул.4-я Северо-Западная, 1г, 1д.



ул.1-я Северо-Западная, №№1-23, ул.2-я Северо-Западная, №№1-37, 2-36, ул.3-я Северо-Западная, №№1-21, 2-36, ул.4-я Северо-Западная, №№15-33, въезд Северо-Западный, проезд Северо-Западный, Штраф-стоянка, магазин "Продукты", мини-рынок, павильон автострахования.



ул.Алтн Булг, №№1-20, ул.Тенгрин Уйдл, №№2, 4, 6, 8, ул.Цаган Унгн, №№3-16, ул.Бамб Цецг, №№1-11, ул.1-я Северо-Западная, 35, 35а.



ул.Тенгрин Уйдл, №№12-70, ул.Цаган-Унгн, №№20-62, 21-71, ул.Бамб Цецг, №№3-57, 2-54, ул.Урлдан, №№1-33, 2-26, пер.Урлдан, ул.Зюн-Гар, №№1-19, 2-22, ул.Тогтун, 2-18, пер.Гранатовый, ул.Гранатовая, №№14, 16, 15-21, ул.Вербная, №№8, 10, 14.



ул.Ипподромная, №№1-69, 13, 13а, 15, 15а, ул.Волгоградская, 77, ул.8 марта, 65, 65а, Детский медицинский центр. СОШ № 23, гаражи СОШ № 23.



ул.Садовая, пер.Садовый, пер.Волгоградский, ул.Ипподромная, 96, корп. 1, 2, 3, пер.Демьяновский, 41, Асфальтный завод, Дорожное управление, АЗС "Барель", магазин "Автозапчсти".



ул.1-я Северо-Западная, №№2-30, 15, 29, 31, 33, пер.Демьяновский, №№17-29, 30 а-50, пер.Садовый, №№3-9, 4-12, ул.Сарпинская, 1-5, пер.Казачий, 2-16, ул.Лиджиева, 3, 3 б, 7, 7 а, 7 б, пекарня/магазин "Витакс", АЗС, Выпрямитель "Кедр", Аптека (пер.Демьяновский).



Пож.часть№19; Склады мед.обор.РЭО ГАИ; Склады (ул.Лиджиева, 32).