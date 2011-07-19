3 октября, 09:57
Сегодня состоится премьера мультипликационного фильма "Страна Бумба"
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Картина создана по мотивам героического эпоса "Джангар". Создатели проекта, вдохновившись народным сказанием, рассказали историю о доблестном богатыре, который славился мудростью, отвагой и великой силой духа.
Картина создана по мотивам героического эпоса "Джангар". Создатели проекта, вдохновившись народным сказанием, рассказали историю о доблестном богатыре, который славился мудростью, отвагой и великой силой духа.
Автор и художник - Олег Чинкиров, режиссер и директор - Цаган Мукевюна, автор текста - Наталья Латыпова.
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