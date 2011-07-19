Сегодня в Ростове-на-Дону будут подведены итоги Всероссийского грантового конкурса "Молоды душой"

Победителей выявят по двум направлениям: "Волонтерские центры" и "Социальные проекты". Напомним, в Калмыкии в рамках нацпроекта "Демография" реализуют сразу несколько программ, направленных на поддержку социальной активности граждан пожилого возраста.



Представители старшего поколения вступают в ряды "серебряных" волонтеров и присоединяются к проекту "Активное долголетие", реализуемому в регионе с 2019-го.



Благодаря поддержке Президента впервые в этом году грантовый фонд составит 50 миллионов рублей, что в 10 раз больше предыдущего года. Социальные проекты будут поддержаны грантом до 300 тысяч рублей.



Участники - некоммерческие организации и физические лица. Награждение победителей состоится 4 октября на VI Всероссийском форуме "серебряных" добровольцев в Ростове-на-Дону.