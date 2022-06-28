«Репрессированные, но не сломленные».

Так назывался вечер памяти, посвященный 80-летию депортации калмыцкого народа.

Он состоялся в поселке Унгн-Терячи Малодербетовского района, сообщает пресс-служба регионального Министерства соцразвития, труда и занятости. В мероприятии приняли участие получатели соцуслуг и местные жители. Они почтили минутой молчания всех павших в годы депортации. Собравшиеся поделились воспоминаниями о детстве, проведенном в Сибири, о родных, которые долгие годы тосковали по родному краю и готовы были отдать жизнь за своих детей.

Одно из самых горьких воспоминаний – о запрете говорить на родном языке, чтить национальные традиции и обычаи.