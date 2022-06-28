Школы Калмыкии заключили 15 побратимских соглашений с общеобразовательными организациями Антрацитовского района Луганской Народной Республики.

Мероприятие, проходившее в режиме видеоконференцсвязи, открыла министр образования и науки Булган Ангирова. Она отметила, что соглашения направлены на активное вовлечение школ вновь присоединенных территорий в российское образовательное и культурное пространство.

В ходе встречи представители учебных заведений рассказали о своем опыте работы и договорились о тесном сотрудничестве. Напомним, соглашения заключены в рамках реализации проекта Министерства просвещения России «Лица дружбы».