10 ноября, 15:16
Ансамбль из Калмыкии одержал победу в Международном фестивале - конкурсе "На Великом Чайном пути" в китайском городе Эрлянь.
ртисты "Веселой карусели" имени Ирины Самсоновой не оставили шансов другим конкурсантам. Заслуженный коллектив народного творчества России, созданный на базе музыкальной школы в селе Троицкое Целинного района, известен далеко за пределами республики. Благодаря его выступлениям люди разных национальностей знакомятся с уникальной культурой калмыков.Смотрите наши видео на YouTube!
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