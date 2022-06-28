Профилактика дистанционного мошенничества.

Тему сегодня обсудили на брифинге с участием представителей регионального МВД и Нацбанка. За текущий период 2023 года в органах внутренних дел Калмыкии зарегистрировано более 500 преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий, удельный вес раскрываемости составил 35%. В связи с вступлением в октябре текущего года Закона об информационном взаимодействии Банка России и МВД ведомства планируют повысить эффективность своей работы Также было отмечено, что граждане становятся жертвами аферистов независимо от возраста, социального положения, образования, из-за своей доверчивости и невнимательности. Для того, чтобы обезопасить себя и свои сбережения, специалисты рекомендовали не сообщать никому свои личные данные, не переводить деньги на счета третьих лиц и не вести телефонные переговоры с неизвестными.

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