Конкурсная комиссия проведет отбор заявок от жителей региона, с целью реализации проектов в рамках программы Инициативное бюджетирование на следующий год.

В числе тех, кто обратился в Минфин республики с предложением о благоустройстве детской игровой площадки на ул. Горького 35 – Виталий Шараев. Дом расположен в самом центре города. С учетом расположения соседних домов пользоваться детской площадкой смогут около девятисот человек. По данным ведомства, все поступившие заявки будут рассмотрены в текущем месяце и по результатам будут определены победители программы инициативного бюджетирования на 2024 год.

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