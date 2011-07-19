10 мая, 20:08
Президент Владимир Путин подписал указы о назначении временно исполняющих обязанности глав Республики Марий Эл, Кировской, Рязанской, Саратовской и Томской областей
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Врио главы Республики Марий Эл назначен Юрий Зайцев, губернатора Кировской области – Александр Соколов, Рязанской области – Павел Малков, Саратовской области – Роман Бусаргин, Томской области – Владимир Мазур.
До этого с каждым из вновь назначенных временно исполняющих обязанности руководителей регионов Владимир Путин провёл рабочие встречи.
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