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24 февраля, 13:25
НовостиОбщество

Звание Почетного жителя Сарпинского района присвоено Юрию Панченко

Звание Почетного жителя Сарпинского района присвоено Юрию Панченко

По словам Главы РМО Павла Немашкалова, он внес весомый вклад в развитие района. И продолжает деятельность во благо республики. Он - член Совета Старейшин при Главе Калмыкии.

«Я горжусь, что мне довелось работать с таким опытным и грамотным человеком. Юрий Сергеевич – пример патриотизма, работоспособности и отдачи на благо жителей. Эта награда, действительно, нашла своего Героя!»- отметил Немашкалов.

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