Звание Почетного жителя Сарпинского района присвоено Юрию Панченко

По словам Главы РМО Павла Немашкалова, он внес весомый вклад в развитие района. И продолжает деятельность во благо республики. Он - член Совета Старейшин при Главе Калмыкии.

«Я горжусь, что мне довелось работать с таким опытным и грамотным человеком. Юрий Сергеевич – пример патриотизма, работоспособности и отдачи на благо жителей. Эта награда, действительно, нашла своего Героя!»- отметил Немашкалов.