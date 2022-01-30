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24 февраля, 14:03
Новости

С сегодняшнего дня все рейсы отменены, но аэропорт Элисты работает в штатном режиме

С сегодняшнего дня все рейсы отменены, но аэропорт Элисты работает в штатном режиме

По сообщению Росавиации, ограничение продлится до второго марта. Авиасообщение отменили еще в ряде южных городов России – Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Ставрополе, и Симферополе. Всего в 11 воздушных гаванях.

 Ведомство настоятельно рекомендует пассажирам ближайших рейсов и встречающим не приезжать в аэропорты.

Напомним, сегодня Президент Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Донбассе.

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