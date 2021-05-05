«Зурачнрин тохм. Династия художников» - четыре поколения - одна семья

Сегодня в Национальном музее имени Пальмова состоится открытие выставки, посвященной 115-летию первой калмыцкой художницы Пелагеи Емчегировой.



Четыре поколения художников, объединенных фамильным родством, представят произведения живописи, графики, декоративно-прикладного и народного искусства на единой площадке. Посетители смогут увидеть работы Пелагеи Емчегировой, Очира Кикеева, Чингиса Кикеева, Яцки Сокулевой, Хулхачи Кикеева, Баиры и Айсы Лялиных из собрания музея и семейных коллекций. Выставка будет работать в течение месяца.



Фото взято в телеграм-канале музея.