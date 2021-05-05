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2 июня, 12:23
Новости

Российский государственный университет туризма и сервиса начал прием документов для поступления в магистратуру по заочной форме обучения на бюджетной основе по двум направлениям подготовки

Российский государственный университет туризма и сервиса начал прием документов для поступления в магистратуру по заочной форме обучения на бюджетной основе по двум направлениям подготовки

Об этом сообщает региональное министерство.

Так, по программам «Туризм» и «Гостиничное дело» можно будет получить профильное высшее образование или повысить квалификацию уровней «специалист» или «бакалавр» руководителям и работникам предприятий отрасли и администраций территорий, курирующих развитие туризма.

В этом году университету выделено 110 мест по направлению «Туризм» и 115 – на «Гостиничное дело».

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