Золотая медалистка Первенства Европы по олимпийскому каратэ Алтана Басангова поделилась планами на будущее

В финском городе Т а мпере девушка не оставила соперницам ни единого шанса с сухим счетом выиграв все свои поединки. Что дальше? Какие еще вершины планирует покорить юная каратистка? Об этом в нашем материале.

Спортивная походка, строгая осанка, волевой взгляд - всё это гармонично сочетается в юной спортсменке. С шестилетнего возраста Алтана занимается каратэ. И не случайно. Папа Баатра Басангов, известный в республике тренер по виду спорта, который стал семейной традицией. Старший брат тоже обучает азам кумитэ. В 10-летнем возрасте Алтана перешла к главному наставнику Федерации каратэ республики Очиру Манджиеву. За это время девушка добилась значимых побед: второй титул чемпионки России она получила в этом году в Омске. Что дало ей право войти в сборную страны на первенстве Европы.

Кандидат в мастера спорта на европейском первенстве в весе до 54-х килограммов в категории кумитэ провела пять боёв с соперницами из Финляндии, Франции, Украины, Турции и Чехии. И выиграла золото. Своим выступлением Алтана покорила местную публику и приобрела заслуженное уважение спортсменов и тренеров. В каждом поединке она уверенно побеждала, не отдав ни одного балла.

Но Алтане предстояло пройти еще одно испытание. Одновременно девушка подала документы в КалмГУ на факультет СПО. Ее будущая специальность – пожарная безопасность. Вступительные экзамены пришлось сдавать между тренировками уже будучи в Финляндии.

После небольшого перерыва чемпионка Европы будет готовиться к турниру «Надежды России». Он пройдет в декабре и распределит путевки на первенство континента будущего года. К тому времени Алтана Басангова перейдет в другую возрастную группу.