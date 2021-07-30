В Калмыкии завершилась жатва

Обмолочено 100 процентов уборочной площади при средней урожайности больше 22-х с половиной центнера с гектара. В лидерах, по-прежнему, западные районы. Но перерыва у аграриев и животноводов нет – сейчас главная задача обеспечить кормами скот, ведь впереди зимовка. И от того, как пройдет заготовка, зависит состояние поголовья весной в период расплодной кампании. В Черноземелье активно используют для этого лиманы. Подспорье для фермеров – и обновлённая техника. С полей района – передает наша съемочная группа.

Реконструкция лиманного участка, произведенная два года назад, имеет важное значение для муниципального предприятия имени Буденного в заготовке кормов. Тогда на средства из госказны, выделенные в рамках нацпроекта «Экспорт продукции АПК», удалось обновить систему орошения на площади чуть более 3 тыс. гектаров. Теперь в хозяйстве получают высокий урожай кормовых.

Рулоны с сеном вывозят с полей и складируют на специально отведенной площадке. И только после уборочной страды развезут их по животноводческим стоянкам. А у чабанов, между тем, не менее ответственный период – отбивка молодняка.

А в СПК Первомайский – корма заготавливают с орошаемых участков с использованием дождевальных установок. Общая площадь чуть более 1000 га. Кстати, оборудование постоянно обновляется: «Волжанку» меняют на поливальные машины австрийского производства «БАУЭР» - их уже 9. Не так давно приобрели российскую технику «АХТУБА». А это - одно из слагаемых успеха, которого добиваются и механизаторы, и животноводы.

Тем временем, звено Хонгора Санзырова завершило укос люцерны на участке в 40 гектаров. Теперь, по словам механизаторов, необходимо время для просушки, только после этого приступят к прессованию сена. В этом году темпы уборки выше благодаря обновлённой технике: в поле вывели две новые косилки.

В СПК «Первомайский» заботятся и о быте механизаторов. Время, свободное от работы, они проводят на культстане. Здесь же для них организовано питание.

Компания по уборке кормовых в Черноземелье продолжается. Хозяйствам всех уровней предстоит заготовить более 105 тысяч тонн сена. На сегодня 50% -ный запас обеспечили себе сельхозпредприятия.