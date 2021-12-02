27 декабря, 13:22
 1 °C
82,94
73,23
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
27 декабря, 15:32
НовостиПамять

Знамя 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии перешло во временное хранение в фонд Национального музея

Знамя 110-й Отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии перешло во временное хранение в фонд Национального музея

Сделан еще один шаг по увековечению памяти о наших героях, написал Глава Калмыкии в инстаграм.

"Для нашей республики это имеет огромное значение, ведь в этом году отмечается 80 лет со дня формирования легендарной дивизии. Ее знамя – символ героизма и служения Отечеству нашего народа-воина. В это понятие заключена вся мудрость, отвага и смелость предков, которые отдавали свою жизнь за Родину" - подчеркнул Бату Хасиков.

И привел слова президента: "Важно, чтобы наши дети, внуки и правнуки понимали, через какие испытания прошли наши герои. Наш долг – почитать прошлое и отстаивать историческую правду. Теперь", - отметил Хасиков, - "Минкультуры и музей будут готовить знамя к экспонированию, чтобы каждый житель нашей республики мог соприкоснуться с этой реликвией. Подготовка должна быть очень тщательной. Ждём прибытия специального оборудования, чтобы обеспечить все надлежащие условия хранения", - написал Глава Калмыкии и поблагодарил за помощь Центральный музей Вооруженных сил России.

vestikalmykia_270059803_297866952133832_2610006418136570825_n_p38180

vestikalmykia_270059337_1202355726961371_4920007675469372307_n_p89431

vestikalmykia_270191704_647655586248664_884738222729925707_n_p62599

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия