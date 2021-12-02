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27 декабря, 16:00
НовостиСтроительствоГород

В Элисте состоялось открытие скейт-парка, а в Городовиковске - детской площадки

В Элисте состоялось открытие скейт-парка, а в Городовиковске - детской площадки

Об этом на своей странице в Instagram рассказал Бату Хасиков. Глава региона отметил, что объекты были построены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

На территории скейт-парка появилась широкая аллея и большая площадка со сценой. Размещены современные светящиеся инсталляции, малые архитектурные формы, обустроен санузел, установлена новогодняя ёлка.

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А на площадке в Городовиковске теперь есть резиновое покрытие, установлены детские спортивные комплексы, освещение, скамейки и урны, также выполнены работы по озеленению.

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Глава республики отметил: «Какая территория будет благоустроена — решали сами жители. Именно благодаря вам Калмыкия меняется в лучшую сторону. С 2019 года программа была реализована в 20 населенных пунктах!»

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