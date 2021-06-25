Животные в заповеднике "Черные земли" выходят к людям

Сайгаки перестают бояться людей. Возможно, на это повлиял тот факт, что и мы сами изменили отношение к этим животным. Об этом говорят и специалисты заповедника Черные земли. Они посчитали степных антилоп и констатировали: популяция сайгаков восстанавливается. Впервые за много лет сайгаки начали мигрировать в отдалённые районы. И одному из жителей Черноземельского РМО посчастливилось увидеть редкое животное воочию. Сильная жара тому причиной или редкие парнокопытные постепенно привыкают к соседству с нами, но один из обитателей степной фауны так хотел пить, что не побоялся присутствия людей.

Попались в объектив камеры и другие представители фауны. В прошлом году, в заповеднике «Чёрные земли» был открыт туристический маршрут «Звериная тропа и лебединое озеро». А в самом его конце была установлена фотоловушка, чтобы приглядывать за обитающими здесь птицами. И не прогадали. На кадрах можно увидеть сразу несколько пернатых, которые наслаждаются прохладой водоёма или прилетели утолить жажду в жаркую погоду.