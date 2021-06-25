20 июля, 12:51
 40 °C
87,77
74,49
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
  • Бан
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
20 июля, 13:54
НовостиСельское хозяйство

Грантовая поддержка семейных ферм

Грантовая поддержка семейных ферм

Министерство сельского хозяйства Калмыкии объявило о начале проведения отбора среди семейных ферм, которые могут претендовать на получение грантов по программам возмещения затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов и «Агростартап». Они предоставляются на создание или развитие хозяйства и открытия новых рабочих мест. На него может претендовать любой гражданин, который уже занимается или планирует заняться сельским хозяйством. Ответы на интересующие вопросы, а также помощь в сборе документов можно получить бесплатно в информационно-консультационной службе при профильном министерстве.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия