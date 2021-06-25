Грантовая поддержка семейных ферм

Министерство сельского хозяйства Калмыкии объявило о начале проведения отбора среди семейных ферм, которые могут претендовать на получение грантов по программам возмещения затрат сельскохозяйственных потребительских кооперативов и «Агростартап». Они предоставляются на создание или развитие хозяйства и открытия новых рабочих мест. На него может претендовать любой гражданин, который уже занимается или планирует заняться сельским хозяйством. Ответы на интересующие вопросы, а также помощь в сборе документов можно получить бесплатно в информационно-консультационной службе при профильном министерстве.