Жителям Яшкуля предстоит досрочно избрать депутатов сельского собрания

Наблюдение за ходом выборов организовали в общественной палате Калмыкии. Они назначены на 8 декабря. Сроки избирательных действий сокращены на треть. В ходе выборов по мажоритарной системе будет замещено 10 мандатов Собрания депутатов Яшкульского СМО. Батыр Мучаев подчеркнул, что штаб общественного наблюдения намерен следить за всеми этапами избирательной кампании. Добавлю, что период выдвижения кандидатов продлится до 29 октября.

Фото: Общественная палата Республики Калмыкия