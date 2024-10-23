В Элисте приступили к строительство дилерского центра Минского тракторного завода

Тема строительства торгово-сервисного центра в республике, обсужденная ранее на встрече министра сельского хозяйства Калмыкия Тимура Гаваева с генеральным директором завода Сергеем Авраменко, воплощается в жизнь.

- «Благодаря подписанным соглашениям, приступили к практической реализации проекта. Здесь будет располагаться дилерский центр МТЗ с офисом продаж. И здесь будет реализовываться техника завода. Возведение центра стало возможным после встречи Главы Калмыкии Бату Хасикова с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», - сказал и.о. министра Тимур Гаваев.

Ожидается, что открытие центра приведет к росту экспорта техники белорусского производства в регионы ЮФО.

Видео: Министерство сельского хозяйства Калмыкии