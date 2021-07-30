Жители села Березовское Яшалтинского района 2 месяца провели без воды

Почти два месяца без воды. Именно столько провели жители села Березовское Яшалтинского района без живительной влаги. Ситуацию удалось исправить после обращения в прокуратуру. По настоянию надзорного ведомство было расчищено русло канала, из которого вода поступает в дома сельчан. Что же стало причиной проблемы и как ее решали, выясняла Елена Алексенко.

Приезд нашей съемочной группы в Березовское совпал для сельчан с долгожданным и радостным событием – в кранах вновь появилась вода. Для Петра Романова постоянные перебои с ее подачей стали одной из причин того, что мужчина перестал держать дома личное подсобное хозяйство.

Еще один житель улицы Заречная Анатолий Уняев также радуется появившейся в кране воде. Он уже успел набрать ее во всевозможные емкости для хозяйственных нужд. Рассказывает, что до этого почти два месяца обходились привозной.

С наступлением летнего сезона и жары, когда расход воды резко возрастает, без доступа к ней остается почти половина села Березовское. Это все те улицы, которые из-за рельефа местности располагаются выше, чем остальные. Причина складывающейся ситуации кроется в неправильной планировке разводящих сетей и главное в малой пропускной способности очистного сооружения, говорят специалисты.

По словам Торбенко, в эксплуатацию водопровод ввели больше десяти лет назад. Однако с расчётами его мощности по каким-то причинам ошиблись. Пропускная способность станции всего сто кубометров в сутки, в то время, как потребность сельчан в живительной влаге не менее ста двадцати – ста тридцати кубов в сутки. А при сильной жаре и того более.

Также из-за того, что за более, чем десятилетнюю эксплуатации оборудование пришло в ветхое состояние, раз в четыре дня без воды на целые сутки остается все село.

Для решения проблемы с водопроводом здесь необходимы немалые финансовые вложения, рассказывает директор коммунхоза Яшалтинского района Татьяна Штрикунова.

Вода в башню набирается всего на 3-4 метра, так что даже под давлением она не может дойти до верхних домов. Пока в коммунхозе нашли временное решение. Сейчас над ним работают.

Вода в Березовское поступает из Ростовского распределительного канала. По настоянию прокуратуры после обращения в надзорное ведомство сельчан его последние полтора километра были расчищены от засора. Тем самым пропускная способность водной артерии расчистилась. А аккумулирующий из нее пруд стал быстрее наполняться водой.

Однако, одна из главных проблем сельчан, типичная для всего степного региона, по-прежнему остается не решенной. Хоть и в день нашего приезда живительная струя полилась из кранов. Однако для окончательного разрешения вопроса требуются время и средства.