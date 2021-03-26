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14 апреля, 11:15
НовостиГород

Жители некоторых многоэтажек не против, если отопление будет отключено

Жители некоторых многоэтажек не против, если отопление будет отключено

Как пояснили в энергосервисе, для того, чтобы отдельные просьбы элистинцев были удовлетворены, нужно, по итогам собрания жильцов, отправить петицию в управляющую компанию. В этом случае, специалисты могут перекрыть задвижки на запорной арматуре системы отопления в конкретном доме, при этом, необходимо уведомить ресурсоснабджающую организацию. 

 А вот полностью прекратить подачу тепла в жилые помещения по плану должны 15 апреля. И только в том случае, если среднесуточная температура воздуха опустится ниже 8 градусов в течение пяти дней. Сегодня этот вопрос обсудят на совещании в администрации города. 

 

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