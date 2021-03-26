Ликвидация подтопления

Сегодня сотрудники МЧС эвакуируют почти 2.5 тысячи жителей из почти пятисот домов.

По легенде, из-за обильных дождей попали в зону ЧС улицы: Кирова, Чернышевского, Гоголя, Папанина, Спортивная, Автомобилистов, Маяковского, Островского, а также детский сад №2 «Малыш» и участок автодороги с мостом через реку Элистинка.

Сложности в работу спасателей внесет и метеообстановка: сильный дождь, температура воздуха +2-7 С, ветер до 15-20 м/с. В таких условиях, опять же, по легенде, будет работать и съемочная группа "Вести Калмыкия". Подробнее расскажем в дневном выпуске.