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14 апреля, 12:32
НовостиПроисшествия

Ликвидация подтопления

Ликвидация подтопления

Сегодня сотрудники МЧС  эвакуируют почти 2.5 тысячи жителей из почти пятисот домов. 

 По легенде, из-за обильных дождей попали в зону ЧС улицы: Кирова, Чернышевского, Гоголя, Папанина, Спортивная, Автомобилистов, Маяковского, Островского, а также детский сад №2 «Малыш» и участок автодороги с мостом через реку Элистинка. 

 Сложности в работу спасателей внесет и метеообстановка: сильный дождь, температура воздуха +2-7 С, ветер до 15-20 м/с. В таких условиях, опять же, по легенде, будет работать и съемочная группа "Вести Калмыкия". Подробнее расскажем в дневном выпуске.

 

 

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