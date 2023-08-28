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29 августа, 12:34
НовостиПроисшествия

Жители Калмыкии перевели мошенникам более 700 тыс. руб

Жители Калмыкии перевели мошенникам более 700 тыс. руб

За прошедшую неделю от действий злоумышленников пострадали девять жителей Калмыкии, из них больше половины - пенсионеры. Звонившие представлялись сотрудниками банков, органов власти, а также арендодателями и финансовыми консультантами. Наибольшей суммы, более 400 тыс.руб, лишился 55-летний житель Целинного района. Мошенники использовали схему инвестирования в акции крупной компании. У 20-летней элистинки под предлогом сдачи квартиры в аренду аферисты похитили 28 тыс. руб.

Случай, выманивания денежных средств, зарегистрирован и в селе Приютное. Представившийся следователем, мужчина сообщил пенсионерке, что ее дочь якобы стала участником ДТП, и необходима большая сумма, чтобы не заводить уголовное дело. Через курьера женщина отправила 80 тыс. руб.

Как сообщает пресс – служба МВД, есть и положительная тенденция: когда осведомленные о фактах мошенничества жители, вовремя завершали диалог и обращались в полицию.

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