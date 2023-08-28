Жители Калмыкии перевели мошенникам более 700 тыс. руб

За прошедшую неделю от действий злоумышленников пострадали девять жителей Калмыкии, из них больше половины - пенсионеры. Звонившие представлялись сотрудниками банков, органов власти, а также арендодателями и финансовыми консультантами. Наибольшей суммы, более 400 тыс.руб, лишился 55-летний житель Целинного района. Мошенники использовали схему инвестирования в акции крупной компании. У 20-летней элистинки под предлогом сдачи квартиры в аренду аферисты похитили 28 тыс. руб.

Случай, выманивания денежных средств, зарегистрирован и в селе Приютное. Представившийся следователем, мужчина сообщил пенсионерке, что ее дочь якобы стала участником ДТП, и необходима большая сумма, чтобы не заводить уголовное дело. Через курьера женщина отправила 80 тыс. руб.

Как сообщает пресс – служба МВД, есть и положительная тенденция: когда осведомленные о фактах мошенничества жители, вовремя завершали диалог и обращались в полицию.