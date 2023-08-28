29 августа, 14:28
В Лагани ликвидируют крупную несанкционированную свалку. Это бытовой и строительный мусор, трава и сухие деревья
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Как нам сообщили в пресс-службе Минприроды Калмыкии, сейчас на площади около 3-х гектаров проводится техническая и биологическая обработка. По словам специалистов, это позволит сохранить плодородный слой почвы и защитить его от эрозии. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология», их планируется в декабре этого года.
Фото: Минприроды Калмыкии
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