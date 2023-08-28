В Лагани ликвидируют крупную несанкционированную свалку. Это бытовой и строительный мусор, трава и сухие деревья

Как нам сообщили в пресс-службе Минприроды Калмыкии, сейчас на площади около 3-х гектаров проводится техническая и биологическая обработка. По словам специалистов, это позволит сохранить плодородный слой почвы и защитить его от эрозии. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Экология», их планируется в декабре этого года.

Фото: Минприроды Калмыкии