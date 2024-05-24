Жители Калмыкии могут пройти курсы по искусственному интеллекту

Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства цифрового развития. В рамках нацпоекта «Цифровая экономика», обучение можно пройти по разным специальностям таких как: аналитик данных, инженер данных, проектирование и разработка систем искусственного интеллекта, продвинутые технологии, руководитель проектов и многие другие.

При этом участники курса платят лишь 10% от стоимости обучения-остальные расходы компенсирует государство.