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5 июля, 10:45
Новости

Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Культурный код»

Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Культурный код»

Это федеральный проект для креативных, инициативных, любящих свою страну и ценящих ее богатейшую историю и культуру. На конкурс можно представить произведения изобразительного искусства (живопись, графику, скульптуру, арт-объект) либо объект дизайна одежды.

Экспертное жюри, а это российские деятели культуры и искусства, образования и специалисты фэшн-индустрии отберут лучшие работы. Победителей конкурса определят путём онлайн-голосования. Об этом в ходе Круглого стола «Культурный код. Энциклопедия культурных смыслов. Калмыкия» в Нацмузее имени Пальмова рассказали представители оргкомитета проекта.

Участники мероприятия обсудили реалии индустрии на стыке искусства и моды, спрос на региональные концептуальные бренды, вопросы продвижения на внутреннем и зарубежном рынках. Также на мероприятии была представлена выставка художественных работ жителей других регионов, кто проникся историей и самобытной культурой степного народа.

Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова

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