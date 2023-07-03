Жители Калмыкии могут принять участие во Всероссийском творческом конкурсе «Культурный код»

Это федеральный проект для креативных, инициативных, любящих свою страну и ценящих ее богатейшую историю и культуру. На конкурс можно представить произведения изобразительного искусства (живопись, графику, скульптуру, арт-объект) либо объект дизайна одежды.

Экспертное жюри, а это российские деятели культуры и искусства, образования и специалисты фэшн-индустрии отберут лучшие работы. Победителей конкурса определят путём онлайн-голосования. Об этом в ходе Круглого стола «Культурный код. Энциклопедия культурных смыслов. Калмыкия» в Нацмузее имени Пальмова рассказали представители оргкомитета проекта.

Участники мероприятия обсудили реалии индустрии на стыке искусства и моды, спрос на региональные концептуальные бренды, вопросы продвижения на внутреннем и зарубежном рынках. Также на мероприятии была представлена выставка художественных работ жителей других регионов, кто проникся историей и самобытной культурой степного народа.

Фото: Национальный музей им.Н.Н.Пальмова