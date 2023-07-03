6 июля буддисты Калмыкии отметят День рождения Его Святейшества Далай-ламы ХIV

В «Золотой обители Будды Шакьямуни» традиционно в этот день пройдут праздничные мероприятия. Так, в 7.30 утра в центральном хуруле монахи проведут особый ритуал «Сангсоль», подношение благовоний бурханам, защитникам-покровителям. Позже, начнется молебен о долгой жизни духовного лидера. А уже вечером, по сложившейся традиции, празднование Дня рождения великого Учителя продолжится в Парке Дружба. Об этом сообщает в пресс-служба хурула.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии