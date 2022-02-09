Жители Калмыкии могут принять участие в благотворительной акции помощи жителям ДНР и ЛНР

В рамках проекта «Мы вместе» в Калмыкии открыт Региональный центр по сбору и распределению гуманитарной помощи жителям суверенных республик. Туда могут обратиться все желающие и принести товары первой необходимости. Двери для приема помощи открыты и в главном ВУЗе республики.

Студенты и преподаватели университета несут продукты, детское питание, принадлежности для учебы и творчества, игрушки, сладости для малышей, а также средства гигиены.