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14 марта, 12:55
НовостиМолодёжная политикаПамять

В Элистинской классической гимназии прошел урок памяти

В Элистинской классической гимназии прошел урок памяти

Он состоялся в рамках Всероссийской акции «Герои нашего времени» и был посвящён подвигу Героя России – Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.
Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму Олег Северцев рассказал о героическом поступке офицера российской армии.
Нурмагомед Гаджимагомедов - выпускник Рязанского высшего военного командного училища ВДВ, командир роты десантников. К 25 годам на его счету были две командировки в Сирию, и завоевано несколько медалей. Неудивительно, что старшему лейтенанту Гаджимагомедову было поручено особое задание. Оказавшись в окружении превосходящих сил противника и получив тяжелое ранение, он сделал все, чтобы спасти своих ценой собственной жизни.

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