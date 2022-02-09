В Элистинской классической гимназии прошел урок памяти

Он состоялся в рамках Всероссийской акции «Герои нашего времени» и был посвящён подвигу Героя России – Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине.

Старший научный сотрудник Научно-исследовательского центра по профилактике и противодействию экстремизму и терроризму Олег Северцев рассказал о героическом поступке офицера российской армии.

Нурмагомед Гаджимагомедов - выпускник Рязанского высшего военного командного училища ВДВ, командир роты десантников. К 25 годам на его счету были две командировки в Сирию, и завоевано несколько медалей. Неудивительно, что старшему лейтенанту Гаджимагомедову было поручено особое задание. Оказавшись в окружении превосходящих сил противника и получив тяжелое ранение, он сделал все, чтобы спасти своих ценой собственной жизни.