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12 февраля, 14:07
Новости

Жители Элисты за минувшую неделю перевели мошенникам более одного миллиона рублей.

Трех пенсионеров из с. Садовое злоумышленники убедили в том, что их родственник попал в беду и требуется возместить материальный ущерб. Прибывшему курьеру пенсионеры передали 900 тысяч рублей. Жительницу Элисты мошенники, убедили перевести 150 тысяч рублей на указанный ими банковский счёт, взломав аккаунт ее знакомой в соцсетях. Ещё одной жертвой злоумышленников стала 23-летняя элистинка, которой они представились сотрудниками банка, под предлогом сохранности денежных средств, обманом убедили перевести 213 тысяч рублей.

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