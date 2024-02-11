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12 февраля, 14:06
Новости

В январе аккаунт Вестей Калмыкия в соцсети вконтакте в топ – 3 по вовлеченности.

Рейтинг среди телеканалов в городах с населением до 250 тысяч человек опубликовал сегодня телеграмканал Нью Медиа. Теперь о том, что было интересно подписчикам наших аккаунтов в соцсетях. Для удобства аудитории ГТРК Калмыкия постоянно расширяет каналы доставки новостей. О, том, что происходит в регионе, вы можете не только смотреть и слушать, но и читать. На интернет - площадках наши подписчики делятся своим мнением о том, что у них вызвало наибольший интерес о происходящем в республике. Чем запомнилась прошедшая неделя – в традиционной рубрике «Вести в сети»

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