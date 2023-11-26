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28 ноября, 11:35
НовостиПроисшествия

Житель Малодербетовского района обвиняется в убийстве знакомого, находящегося в беспомощном состоянии

Житель Малодербетовского района обвиняется в убийстве знакомого, находящегося в беспомощном состоянии

Следователями следственного отдела по городу Элиста следственного управления СК России по Республике Калмыкия завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Малодербетовского района.

По версии следствия, 07 февраля 2023 года обвиняемый и потерпевший находились по месту проживания последнего, где во время распития спиртных напитков между ними произошла ссора, в ходе которой обвиняемый, испытывая к потерпевшему личную неприязнь и осознавая, что последний в силу физического состояния, в виду тяжелой болезни, неспособен защитить себя и оказать ему какого-либо активного сопротивления, нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по лицу, туловищу и конечностям мужчины.

Продолжая свои преступные действия обвиняемый нанес два ножевых ранения в область спины потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте происшествия.

Органом следствия собрана достаточная доказательственная база, подтверждающая причастность обвиняемого к совершенному преступлению. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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