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28 ноября, 13:11
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Бюджет на следующий год по доходам составит около 5 млрд рублей. Об этом сегодня сообщили на заседании ЭГС

Также обсудили и на плановый период 2025-2026 гг. По словам начальника столичного Финуправления Светланы Акунаевой, налоговые и неналоговые доходы составят около 2 млрд. руб, а безвозмездные – свыше 3х. Основная часть поступит за счёт поступлений по упрощённой системе налогооблажения.

В первом чтении утвердили прежде всего доходную часть, – отметил Глава города – спикер ЭГС Николай Орзаев. По его словам, собственные доходы почти на 30% превышают прошлогодние, то есть идёт уверенный поступательный рост по этому направлению.

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