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17 января, 15:12
НовостиКриминалЭкология

Житель Лаганского района незаконно вылавливал рыбу при помощи 70-метровых сетей

Житель Лаганского района незаконно вылавливал рыбу при помощи 70-метровых сетей

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Участковым уполномоченным полиции, в ходе профилактических мероприятий на берегу канала была пресечена незаконная добыча живого серебра.

Рыбак использовал плавсредство с мотором и запрещенное орудие лова - ставную сеть. По подозрению в браконьерстве стражами порядка задержан местный житель 1975 года рождения.

К моменту пресечения незаконной деятельности мужчина успел выловить 50 экземпляров рыбы частиковых видов.

В настоящее время полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов". Запрещенные орудия лова и пойманная рыба изъяты.

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