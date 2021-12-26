Житель Лаганского района незаконно вылавливал рыбу при помощи 70-метровых сетей

Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД. Участковым уполномоченным полиции, в ходе профилактических мероприятий на берегу канала была пресечена незаконная добыча живого серебра.

Рыбак использовал плавсредство с мотором и запрещенное орудие лова - ставную сеть. По подозрению в браконьерстве стражами порядка задержан местный житель 1975 года рождения.

К моменту пресечения незаконной деятельности мужчина успел выловить 50 экземпляров рыбы частиковых видов.

В настоящее время полиция проводит проверку. Решается вопрос о возбуждении в отношении задержанного уголовного дела по статье "Незаконная добыча водных биологических ресурсов". Запрещенные орудия лова и пойманная рыба изъяты.