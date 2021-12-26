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17 января, 16:04
НовостиСпорт

Борцы из Калмыкии - в числе победителей Первенства Астраханской области по вольной борьбе

Борцы из Калмыкии - в числе победителей Первенства Астраханской области по вольной борьбе

15 и 16 января в астраханском спорткомплексе "Новое поколение" за победу боролись юноши и девушки до 16 и 18 лет. Калмыкию представляли воспитанники БУ РК “РСШОР по борьбе им. Балдашинова”. Сергей Клименко стал одним из лучших - занял 1 место в весовой категории до 60 кг, 1 место также присуждено Эрдни Батырову в категории 55 кг. Бронзу Калмыкии принесли Руслан Горяев, Алдар Гаряджиев, Заян Китчеев и Мерген Довдонов.

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