Борцы из Калмыкии - в числе победителей Первенства Астраханской области по вольной борьбе

15 и 16 января в астраханском спорткомплексе "Новое поколение" за победу боролись юноши и девушки до 16 и 18 лет. Калмыкию представляли воспитанники БУ РК “РСШОР по борьбе им. Балдашинова”. Сергей Клименко стал одним из лучших - занял 1 место в весовой категории до 60 кг, 1 место также присуждено Эрдни Батырову в категории 55 кг. Бронзу Калмыкии принесли Руслан Горяев, Алдар Гаряджиев, Заян Китчеев и Мерген Довдонов.