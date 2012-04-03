Жильцы пострадавшего дома получат новое жилье

Из резервного фонда Правительства России будут выделены средства на возведение дома, который год назад пострадал от хлопка газа

О том, что жильцам девятиэтажки во втором микрорайоне будет оказана помощь, Михаил Мишустин сказал во время общения с инициативной группой. Новые квартиры жители дома получат в следующем году и все - в ожидании этого долгожданного события.

Следы взрыва до сих пор напоминают тот февральский день, когда на 8 этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. Глава российского Правительства по просьбе жильцов осмотрел пострадавший дом № 15 во втором микрорайоне. Пообщался с инициативной группой.

Скитание по чужим углам продолжается почти год. Но люди не остались со своей проблемой один на один. Руководством республики и города сразу было принято решение возмещать средства за аренду жилья. А по итогам двух экспертиз было вынесено заключение об аварийном состоянии конструкций двух подъездов, квартиры были признаны непригодными для проживания.

Уверенными в решении их проблемы остались и сами жильцы, которые ждут переезда в новый дом. Его возведут в третьем микрорайоне Элисты. Бевш Конкаева уже оценила удобное место расположения объекта: рядом школа, детсад, больница. Ее прежняя квартира находилась напротив той, где и произошел хлопок. А потому - пострадала больше всех.

Глава федерального Правительства пообещал, что деньги из резервного фонда на строительство дома будут выделены немедленно после оформления всей необходимой документации. Как отметил Мишустин, за этапами строительства будет обеспечен федеральный контроль.

В итоге, как было озвучено, есть два варианта решения этой проблемы. Либо стать обладателями жилищного сертификата и сразу приобрести дом или квартиру. Либо дождаться переезда в новую многоэтажку в будущем году.