Члены правительственной делегации осмотрели новую многоэтажку по улице Некрасова

В рамках визита правительственной делегации в Калмыкию, федеральные министры строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и природных ресурсов и экологии Александр Козлов вместе с Главой региона Бату Хасиковым осмотрели строящийся дом по улице Некрасова, он возводится в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». На сегодняшний день основные виды работ завершены, и уже в середине февраля жильцы аварийных домов получат ключи от новых квартир.

Члены кабинета министров отметили качество выполненных работ и подчеркнули важность успешной реализации нацпроектов. С самого начала строительный процесс проводился под личным контролем Главы Калмыкии. «Нам важно планомерно и эффективно развивать нашу республику во всех направлениях. Предоставить жителям комфортные условия для проживания, расселить аварийные и ветхие помещения – одна из главных задач. Поэтому принято решение не ждать ранее запланированных сроков, а идти на опережение. Уже сейчас планируем подготовительные работы по строительству следующих домов для собственников непригодных для проживания квартир, несмотря на то, что Программа рассчитана на период до 2024 года», – отметил Бату Хасиков.

Напомним, что в ее рамках Калмыкия получит 110 миллионов рублей из федерального бюджета.