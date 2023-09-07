Женская сборная команда Калмыкии стала абсолютными победителем Кубка России по 3Д стрельбе из лука. Финал состоялся в Бурятии

В составе сборной - Людмила Курнеева, Татьяна Кичапова, Дарима Цырендондопова - представители КРОО «Союз молодежи и ветеранов по стрельбе из лука», отлично представили степной край и показали превосходные результаты.

В личном зачете соревнований отличилась Людмила Курнеева. В дисциплине "длинный лук" она завоевала бронзу.

Фото: Минспорта Республики Калмыкия.