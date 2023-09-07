10 сентября, 13:58
Женская сборная команда Калмыкии стала абсолютными победителем Кубка России по 3Д стрельбе из лука. Финал состоялся в Бурятии
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В составе сборной - Людмила Курнеева, Татьяна Кичапова, Дарима Цырендондопова - представители КРОО «Союз молодежи и ветеранов по стрельбе из лука», отлично представили степной край и показали превосходные результаты.
В личном зачете соревнований отличилась Людмила Курнеева. В дисциплине "длинный лук" она завоевала бронзу.
Фото: Минспорта Республики Калмыкия.
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