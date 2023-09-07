10 сентября, 09:00
Сегодня ещё можно подать заявление или обратиться устно, чтобы проголосовать вне помещения
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Речь идёт о маломобильных группах избирателей на выборах депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия 7 созыва.
Право проголосовать вне помещения для голосования имеют люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, молодые мамы и все, кто по какой-либо уважительной причине не может самостоятельно посетить участок.
Напоминаем, чтобы подать заявление о голосовании вне помещения нужно до 14.00 часов обратиться в соответствующую УИК.
Фото: Избирком Калмыкии
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