Сегодня ещё можно подать заявление или обратиться устно, чтобы проголосовать вне помещения

Речь идёт о маломобильных группах избирателей на выборах депутатов Народного Хурала Республики Калмыкия 7 созыва.

Право проголосовать вне помещения для голосования имеют люди с ограниченными возможностями здоровья, пенсионеры, молодые мамы и все, кто по какой-либо уважительной причине не может самостоятельно посетить участок.

Напоминаем, чтобы подать заявление о голосовании вне помещения нужно до 14.00 часов обратиться в соответствующую УИК.

Фото: Избирком Калмыкии