Женщина, которая была инфицирована вирусом больного клеща прошла курс лечения и выписалась из инфекционной больницы

А другой пациент все еще находится под наблюдением врачей. Его состояние они оценивают, как стабильное. С марта в республике было зарегистрировано 196 случая нападения опасного насекомого. Из них 86 детей до 14 лет.

Все пострадавшие прошли обследование. Это последние данные, которые озвучили специалисты Роспотребнадзора. В основном за медицинской помощью обращаются жители сельской местности.