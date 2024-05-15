17 мая, 11:43
Женщина, которая была инфицирована вирусом больного клеща прошла курс лечения и выписалась из инфекционной больницы
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А другой пациент все еще находится под наблюдением врачей. Его состояние они оценивают, как стабильное. С марта в республике было зарегистрировано 196 случая нападения опасного насекомого. Из них 86 детей до 14 лет.
Все пострадавшие прошли обследование. Это последние данные, которые озвучили специалисты Роспотребнадзора. В основном за медицинской помощью обращаются жители сельской местности.