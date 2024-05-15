  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 мая, 11:43
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Женщина, которая была инфицирована вирусом больного клеща прошла курс лечения и выписалась из инфекционной больницы

Женщина, которая была инфицирована вирусом больного клеща прошла курс лечения и выписалась из инфекционной больницы

А другой пациент все еще находится под наблюдением врачей. Его состояние они оценивают, как стабильное. С марта в республике было зарегистрировано 196 случая нападения опасного насекомого. Из них 86 детей до 14 лет.

Все пострадавшие прошли обследование. Это последние данные, которые озвучили специалисты Роспотребнадзора. В основном за медицинской помощью обращаются жители сельской местности.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия