В Элисте при реализации национального проекта «Экология» выявлен факт хищения бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело

Установлено, что в декабре прошлого года, в рамках муниципального контракта об оказании услуг по проведению строительного контроля на несанкционированной свалке на окраине столицы, генеральный директор коммерческой организации вместе с сообщниками предоставил ложные сведения о якобы оказанных услугах.

И вот что нам сообщили сегодня в региональной прокуратуре.