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17 мая, 13:20
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В Элисте при реализации национального проекта «Экология» выявлен факт хищения бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело

В Элисте при реализации национального проекта «Экология» выявлен факт хищения бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело

Установлено, что в декабре прошлого года, в рамках муниципального контракта об оказании услуг по проведению строительного контроля на несанкционированной свалке на окраине столицы, генеральный директор коммерческой организации вместе с сообщниками предоставил ложные сведения о якобы оказанных услугах.

И вот что нам сообщили сегодня в региональной прокуратуре.

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