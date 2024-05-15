В Элисте при реализации национального проекта «Экология» выявлен факт хищения бюджетных средств. Возбуждено уголовное дело
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Установлено, что в декабре прошлого года, в рамках муниципального контракта об оказании услуг по проведению строительного контроля на несанкционированной свалке на окраине столицы, генеральный директор коммерческой организации вместе с сообщниками предоставил ложные сведения о якобы оказанных услугах.
И вот что нам сообщили сегодня в региональной прокуратуре.